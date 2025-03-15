NBA／湖人菜鳥飆分寫紀錄 里夫斯：我告訴他投就對了

湖人今天主要10名輪替球員加起來年薪還比約柯奇（Nikola Jokic）少1000多萬美元，然而沒有詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）的帶領，這批湖人依然把金塊逼入絕境，直到最後讀秒階段才飲恨吞敗。

除了里夫斯（Austin Reaves）豪取37分13助攻8籃板4抄截的強勢演出外，先前原本要丟到的新秀肯奈特（Dalton Knecht）也轟下32分，帶給金塊防線莫大壓力。

肯奈特全場27投13中包含5記三分球，沒有出現1次失誤；根據統計，肯奈特成為湖人隊史首位至少拿到30分、5記三分球且0失誤的球員，這也是他本季第2次達此數據。

「金塊團隊戰術執行得很好，而我們雖然缺兵少將，但仍然拚到了最後。他們曾領先10分，打出了一波，但我們馬上就追回來，把比賽拉回膠著狀態。我們每個人都盡力去做好自己的角色，但對方最後時刻執行得更好，現在就是回去看比賽影片，從中學習。」肯奈特說。

里夫斯透露，他在比賽中曾鼓勵肯奈特要大膽出手。「我告訴他，我不在乎他今晚出手35次，只要他敢投就好。」

肯奈特在第四節剩下不到一分鐘快攻放進兩分，但卻直接重摔倒地，情景讓湖人上下心驚膽跳；所幸肯奈特並無大礙，之後也繼續打完比賽。「主要是抽筋了，當時我試圖掛在籃筐上，但失敗摔了下來，我的身體沒有大礙，挺得住。」肯奈特說。