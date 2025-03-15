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NBA／騎士本季客場豪奪26勝 距隊史紀錄僅差1場

中央社／ 台北15日電
杭特。 路透社
杭特。 路透社

克里夫蘭騎士今天客場出戰曼菲斯灰熊，包括莫布里（Evan Mobley）22分在內，7人得分雙位數，最終以133比124擊敗灰熊，拿下16連勝，締造隊史新猷。

已取得季後賽門票的騎士，目前依舊位居聯盟龍頭，今天對戰西區第2的灰熊，儘管球隊一哥米契爾（Donovan Mitchell）缺陣，但團隊依舊展現優異火力，莫布里半場獨攬17分，率隊以75比58領先。

雙方易籃後，騎士持續展現高得分效率，前三節69投38中，第三節打完得分已破百，帶著20分領先進入決勝節。

灰熊儘管末節一度將差距縮小至13分，但騎士靠著梅瑞爾（Sam Merrill）、格林（Javonte Green）連續命中三分，重新穩住局面，助騎士連勝場次推進至16場，締造隊史最長連勝紀錄。

值得一提的是，騎士16連勝期間，最低得分109分，最高單場曾轟下142分，場均進帳124.6分，也是騎士能以56勝10敗穩居龍頭的關鍵。

根據NBA官網統計，騎士本季至今已在客場拿下26場勝利，為隊史第2多，距離2008-09年賽季所寫下27勝隊史紀錄只差1勝。

騎士今天共7人得分雙位數，替補球員就占4人，也展現板凳深度，全隊以莫布里22分最高，葛蘭德（Darius Garland）20分次之。至於灰熊的莫蘭特（Ja Morant）攻下本季新高44分，外加8籃板、7助攻，依舊白忙一場，球隊中斷4連勝。

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