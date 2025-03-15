NBA／米契爾休兵無礙橫掃灰熊 騎士16連勝續創隊史紀錄

儘管米契爾（Donovan Mitchell）因傷缺賽，但騎士挾著7人得分雙位數的火力優勢，前三節就打得灰熊潰不成軍，全場最多領先達25分，最終以133比124奪下16連勝，持續推高隊史紀錄。這也是自2023年3月的公鹿以來，聯盟最長的連勝紀錄。

在過去的21場比賽中，騎士取得20勝1敗；除了創下隊史最長連勝紀錄，騎士隊客場也已經取得11連勝，寫下隊史最佳客場連勝紀錄，同時也是自2019年洛杉磯湖人創下14連勝以來，NBA最長的客場連勝紀錄之一。本季騎士已經在客場拿下26勝，距離2008-09年賽季創下的隊史紀錄僅差1場。

莫布里（Evan Mobley）拿下22分、11籃板，貢獻雙十數據，葛蘭德（Darius Garland）20分、9助攻，杭特（De'Andre Hunter）18分，艾倫（Jarrett Allen）則挹注16分。騎士團隊命中率達5成，轟進19記三分球。

根據統計，騎士在16連勝期間最低得分達到了109分，場均可以轟下124.6分。

相較於騎士的多點開花，灰熊幾乎是看莫蘭特（Ja Morant）的個人秀。他狂砍賽季新高44分，外加8籃板、7助攻，成為首位以75%以上命中率至少攻破40分的灰熊球員。不過這樣的表現仍難擋灰熊結束近期的4連勝。傑克森（Jaren Jackson Jr.）缺席5場之後重新回歸，拿到13分3籃板4抄截2阻攻。

騎士對灰熊完成了橫掃，他們本季已經橫掃了12支球隊，其中對西區球隊的戰績來到17勝3敗，輸給火箭2場和西區龍頭雷霆。