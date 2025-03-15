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NBA／聯盟調查雷霆輪休6主力 馬卡南缺賽多爵士遭罰33萬

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷霆即便輪休先發主力，仍是大勝拓荒者。 美聯社
雷霆即便輪休先發主力，仍是大勝拓荒者。 美聯社

根據《ESPN》報導，聯盟目前正在調查西區龍頭雷霆是否違反新版球員輪休政策，原因是球隊在3月7日對拓荒者的比賽中，讓先發五人及部分輪替球員同時休兵。

該場比賽，包括亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）、多特（Luguentz Dort）和哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）皆未出賽，替補悍將華勒斯（Cason Wallace）也沒有上場。

儘管如此，陣容深厚的雷霆最終仍是以107比89輕鬆擊敗對手，其中維金斯（Aaron Wiggins）轟下30分，以及威廉斯（Jaylin Williams）完成生涯首次大三元。

這起調查是NBA近來加強監管球員輪休現象的一部分。聯盟近期對於球隊無正當理由讓主力球員缺陣的情況越來越關注，例如對爵士開出一張10萬美元（約台幣33萬）的罰單，原因是球隊在連續多場比賽中安排主力戰將馬卡南（Lauri Markkanen）休戰。

馬卡南(中)本季僅出賽44場。 路透社
馬卡南(中)本季僅出賽44場。 路透社

此外，聯盟也正在調查費城76人，了解近期喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey）因傷缺陣的情況是否合理。

根據聯盟新版的球員輪休政策，聯盟規定球隊應確保明星球員在健康狀態下儘可能參與比賽，特別是在全國轉播賽事或是主場比賽中，避免影響比賽的競爭性與球迷觀賽體驗。若調查結果證實雷霆違規，球隊恐將面臨罰款或其他處分。

目前雷霆隊尚未對此事作出官方回應，聯盟的調查仍在進行中。

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