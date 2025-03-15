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NBA／39歲保羅連續出賽65場寫紀錄 挑戰10年來首見全勤

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
39歲的保羅仍保持不錯的身體狀態。 路透社
39歲的保羅仍保持不錯的身體狀態。 路透社

高齡39歲的馬刺控衛保羅（Chris Paul）本季展現絕佳狀態，開季至今全勤，前一戰面對獨行俠才完成連續64場出賽，直接打破賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）所保持的紀錄。

歷史上只有11位球員能夠在聯盟效力至少20個賽季，但沒有人能夠在單一賽季連續出賽至少64場，賈霸曾在1988-89年賽季連續出賽63場，諾維茨基（Dirk Nowitzki）則是在2017-18年賽季連續出賽56場。

保羅在這64場出賽中，平均上場時間達28.5分鐘，可以拿到8.9分7.9助攻3.6籃板1.3抄截，表現仍處於高檔，同時也先後躍居助攻和抄截兩項歷史排行榜的第2名。保羅本季出賽場次已經比過去兩季來得多，上一次82場全勤已經要追溯到2014-15年賽季。

在今天馬刺對黃蜂的比賽中，保羅依舊先發上陣，將紀錄推高至連續65場，不過馬刺面對小鮑爾（LaMelo Ball）、布里吉斯（Miles Bridges）、史密斯（Nick Smith Jr.）、格林（Josh Green）4人得分破20分的火力優勢，最終仍是以134比145吞敗。保羅全場僅拿下3分3助攻，本季連續出賽推進到65場。

由於溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和福克斯（De'Aaron Fox）接連因傷提前「關機」，馬刺本季目標早已轉為拉高手上樂透抽籤的順位，爭取更多潛力新星進駐。

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