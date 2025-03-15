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NBA／塞爾蒂克奪季後賽門票 熱火交易巴特勒後17戰13敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
泰托姆今天攻下28紛，率綠衫軍以103：91賞給熱火6連敗，並搶下季後賽門票。 路透
泰托姆今天攻下28紛，率綠衫軍以103：91賞給熱火6連敗，並搶下季後賽門票。 路透

近期連敗不止的熱火隊，今天在主場迎戰塞爾蒂克隊的比賽中再度嘗試先發陣中的變化，將羅賓森（Duncan Robinson）與哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）拉上先發，不過兩人合計僅有19分進帳，反觀塞爾蒂克在泰托姆（Jayson Tatum）與哈勒戴（Jrue Holiday）攜手攻下53分領軍下，以103：91賞給熱火6連敗，並搶下季後賽門票

本賽季前段因為巴特勒的「賣我」風波歷經震盪的熱火，儘管在季中交易大限前將巴特勒送往勇士並迎來前狀元郎維金斯（Andrew Wiggins）加盟，不過相較於勇士在巴特勒加盟後產生良好化學效應，熱火不但無法擺脫戰績不上不下的困境，還在巴特勒轉隊後的16場比賽僅拿下4勝。

而今天熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也持續進行陣容的異動，希望能夠擺脫低潮，不過今天來訪的塞爾蒂克在布朗（Jaylen Brown）缺陣的情況下，也由泰托姆與哈勒戴聯手扛起火力缺口，兩人今天攜手砍進10顆三分球，分別攻下28分與25分，加上懷特（Derrick White）在第四節拉鋸階段投進3顆三分球，個人單節進帳12分，幫助塞爾蒂克以12分差距帶走勝利，本季三度交手熱火都贏球。

至於熱火今天則以維金斯攻下23分最佳，赫洛（Tyler Herro）則有19分進帳，但在第四節拉鋸階段熱火卻欠缺能夠掌控大局的球員，在該節僅有14分進帳，在6連敗期間第四節得分都低於對手，也在巴特勒離隊後的17場比賽吞下第13敗。

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