NBA／柯瑞4千顆三分致敬影片有彩蛋！ 柯爾要他挑戰8千顆

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）再度改寫歷史，成為NBA史上首位投進4000顆三分球的球員。球隊致敬影片中的一個彩蛋讓他感到暖心，教頭柯爾（Steve Kerr）則不改幽默本色，笑說只能給已擁有一切的柯瑞放一天假作為慶賀禮，更搞笑要他挑戰8千顆三分球。

這場比賽，柯瑞賽前只差2顆三分球便能達標。他在首節還剩5分35秒時，於左側45度角投進生涯第3999顆三分球，現場觀眾已開始鼓譟，等待接下來每一次的外線出手。第三節8分19秒歷史性時刻終於來臨，他在隊友穆迪（Moses Moody）助攻下，閃過國王萊爾斯（Trey Lyles）防守，投進個人本場比賽第2顆、生涯第4000顆三分球，這也讓勇士主場隨即響起滿場的「MVP」歡呼聲，表達對柯瑞達成新里程碑的敬意。

Every three is a record. This one sets an entirely new standard.



4⃣, 0⃣0⃣0⃣ CAREER THREES for Stephen Curry 🎯 pic.twitter.com/lkU7EqfSii — Golden State Warriors (@warriors) 2025年3月14日

4,000 CAREER THREES. ☔️



Stephen Curry is in a league of his own! pic.twitter.com/FXZYPZz2LP — NBA (@NBA) 2025年3月14日

勇士球團特地在暫停時播放了一段特別的致敬影片，其中包括當年助攻柯瑞投進生涯首顆三分球的隊友--來自拉脫維亞的前鋒畢德瑞許（Andris Biedrins）送上的祝賀，

Steph’s first career 3-pointer 🥹



(via @nba)

pic.twitter.com/NXgi8qpZui — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) 2025年3月13日

看到球場大螢幕播放畢德瑞許的訊息，柯瑞坦言當下感到很感動：「我坐在板凳上時，看到這段影片真的有點情緒激動，因為他們沒有事先告訴我會有這段。當年他是我的老大哥，我真的很想考考隊上的年輕球員，看他們知不知道那是誰，因為那已經是很久以前的事了。」

柯瑞回憶自己的職業生涯，從2009年進入聯盟，到2017年突破2000顆三分，2021年12月達到3000顆，而如今在2025年3月來到4000顆大關，這一切對他而言仍是不可思議的成就。「從第一顆到4000顆，這真的很瘋狂。」

A standing ovation after a special night for Steph 👏👏 https://t.co/sZ0249wW4B pic.twitter.com/CYWlamxRq4 — NBA (@NBA) 2025年3月14日

對於這場比賽的氛圍，柯瑞也特別有感。「當我投進第1顆三分時，全場球迷就已經開始期待，當第2次出手沒進時，大家的情緒也隨之起伏。第三節終於進球達標的那一刻，現場能量爆發，能夠與球迷一起分享這個里程碑，真的很特別。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也是史上以三分球聞名的射手之一，但談到柯瑞投進生涯第4000顆三分球，他仍感到不可思議。「我對柯瑞的三分球已經有點麻木了，因為他每場比賽都能狂進，但這還是很誇張的數字。」

柯瑞賽後抱著比賽用球受訪。 美聯社

當被問及柯瑞的下一個目標時，柯爾開玩笑地說：「8000顆，怎麼樣？」柯瑞聽完也笑著回應：「我不覺得他想當教練這麼久，不要給他這麼大的壓力（笑）。但我喜歡挑戰！」

此外柯爾也開玩笑說，不知道該怎麼幫柯瑞慶祝這個紀錄以及他即將到來的37歲生日。「要怎麼幫一個已經擁有一切的球員祝賀？也許……我可以給他一天假吧？」柯爾笑著說。