NBA／用三分球展示比賽變化 柯瑞：我會繼續推動它

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）在今天與國王隊之戰投進兩顆三分球後，生涯三分球命中數來到史無前例的4000顆，繼續堆高「柯瑞障礙」，在賽後受訪被問到未來還將挑戰多少紀錄時，柯瑞則直言自己只是想讓人們看到現今比賽的變化，未來也會盡其所能的繼續改寫紀錄。

柯瑞在今天與國王賽前，生涯已經累計投3998顆三分球，第三節他也在隊友穆迪（Moses Moody）助攻下，閃過國王萊爾斯（Trey Lyles）防守，投進個人本場比賽第2顆、生涯第4000顆三分球，這也讓勇士主場隨即響起滿場的「MVP」歡呼聲，表達對柯瑞達成新里程碑的敬意。

Number 4,000 was classic Steph Curry 🔥 https://t.co/sZ0249wW4B pic.twitter.com/EYASS0RZdi — NBA (@NBA) 2025年3月14日

談到柯瑞在37歲生日的前一天再度寫下聯盟的新歷史，且還是短期內可能都無法被打破的紀錄，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）說：「這是一個令人感到噁心的數字，甚至到有點難以理解，當然或許未來某一天它會被打破，但他的成就是超越這個數字的，這是富有情感又令人著迷的。你看他在球場上的動作，就像是一名芭蕾舞者，這讓你覺得不僅是在觀看一場比賽，還是在欣賞一件藝術。」

柯瑞已是三分球代名詞，達陣4000顆三分球之夜他也收下比賽用球。 美聯社

至於柯瑞也直言，生涯4000顆三分球命中這個紀錄，已經超越他最瘋狂的夢想，「我不知道未來我還能再投進幾個，但我會盡可能的推動它。我認為我只是在讓人們了解現今比賽的變化，而我只是成為其中的一部分。」身為NBA三分球時代的跨世代領導者，柯瑞目前也還保有連續268場比賽命中至少一顆三分球的紀錄。