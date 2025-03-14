NBA／國王嚴防仍找到機會 柯瑞達陣4千顆三分史上第一人

勇士隊（Golden State Warriors）球星「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今天在主場迎戰國王隊（Sacramento Kings）一役中，成功投進生涯第4000顆三分球，成為NBA史上第一位完成此創舉的球員。

柯瑞賽前生涯已累計投進3998顆三分球，距離4000顆僅差兩球，但在國王刻意嚴防下沒太多外線出手機會，上半場僅出手2次投進一顆三分球；比賽第一節還剩下5分35秒時，柯瑞主動向隊友要求傳球，隊友庫明加（Jonathan Kuminga）立即送出助攻，他在左側45度角外、距離籃框26呎的地方穩穩出手命中，生涯三分球數來到3999顆，現場球迷隨之沸騰。

Steph Curry BURIES it from downtown 🔥



He's one 3-pointer away from 4,000!pic.twitter.com/0DjOX1CKjd — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年3月14日

下半場國王依舊不想成為紀錄背景嚴防柯瑞，但第三節還剩8分19秒時，歷史性時刻終於來臨，勇士小將穆迪（Moses Moody）在差點失誤的混亂中傳給柯瑞，他也把握機會，騙起對手穩定地投進生涯第4000顆三分球完成這記助攻。此時，勇士主場歡聲雷動，全場觀眾起立鼓掌，見證這歷史性的偉大時刻。

HISTORY 🔥



Steph Curry's 4,000th career 3-pointer!pic.twitter.com/7kFZPXu1P9 https://t.co/vAELKs9n4D — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年3月14日

柯瑞職業生涯僅花費1013場例行賽就達成這項空前的里程碑，他在過去締造紀錄的速度同樣驚人：從進入聯盟起，僅花了5年3個月（369場比賽）達成生涯第1000顆三分；之後火速前進，2017年12月超越2000顆，2021年12月又率先抵達3000顆，現在2025年3月再度創下4000顆的驚人紀錄，依此速率未來甚至有機會上看5000顆。

CAUGHT IN 4K 📸



Steph Curry becomes the first player ever to hit 4,000 threes 👨‍🍳 pic.twitter.com/vIGJhgTtq8 — ESPN (@espn) 2025年3月14日

柯瑞早已在2021年12月超越艾倫（Ray Allen），成為NBA歷史三分球命中數第一人，隨後也持續將這個數據推高到難以追及的境界。如今達成4000顆大關，更鞏固他作為NBA歷史最強射手的地位。