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NBA／唐西奇45分白搭 公鹿4人得分破20分賞湖人3連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇（Luka Doncic）拿下加盟湖人後新高的45分，但少了詹皇獨木難撐。 路透
唐西奇（Luka Doncic）拿下加盟湖人後新高的45分，但少了詹皇獨木難撐。 路透

湖人隊在詹姆斯（LeBron James）退出客場之旅的情況下，今天作客公鹿隊主場卻是一路挨打，儘管唐西奇（Luka Doncic）拿下加盟湖人後新高的45分，但公鹿在團隊4人得分突破20分的多點開花攻勢下，仍是以126：106賞給湖人3連敗。

湖人主力群近日傷病問題不斷，包括詹姆斯因為腹股溝拉傷已於日前回到洛杉磯養傷，將缺席今天與公鹿和接下來與金塊隊之戰，不過日前湖人球團也表示，他的傷勢復原狀況良好，並將他列入逐日觀察名單，至於八村壘與海斯（Jaxson Hayes）則都因為膝傷缺陣。

在缺少了3名主力球員的情況下，湖人今天唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）雖然火力全開，前者投進7顆三分球攻下45分外帶11籃板，創下加盟湖人後的個人單場得分新高，甚至成為自布萊恩（Kobe Bryant）以來，首位連續8場得分至少20分的湖人後衛，至於里夫斯則有28分表現，但除了兩人外，湖人團隊僅剩下肯奈特（Dalton Knecht）得分上雙，但其他球員合計僅有23分進帳。

反觀公鹿今天開賽就展現多點開花的攻勢，上半場里拉德（Damian Lillard）就有15分、8助攻演出，加上洛培茲（Brook Lopez）、崔蘭特（Gary Trent Jr.）、波特（Kevin Porter Jr.）都有雙位數得分進帳，下半場安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也加入搶分行列，光是這5人就為公鹿攻下超過湖人團隊的107分，最終公鹿也以20分差距賞給湖人3連敗。

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