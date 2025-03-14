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NBA／昨天才剛繳準大三元 馬刺宣布福克斯動刀賽季報銷
昨天與國王之戰才繳出加盟馬刺後單場新高32分，並外帶11助攻、9籃板準大三元數據的福克斯（De'Aaron Fox），今天卻傳出將於下周進行左小指肌腱修復手術的消息，成為馬刺繼溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因為血栓問題後，第二位賽季報銷的主力球星。
今年季中交易大限前轉戰馬刺的福克斯，在轉披黑衫軍戰袍後就與溫班亞瑪、保羅（Chris Paul）等人展現不錯的化學效應，讓馬刺一度被看好有機會衝擊季後賽與附加賽席次，不過溫班亞瑪卻在明星賽過後隨即因為右肩靜脈血栓問題，在球團保護下賽季提前報銷。
在缺少了禁區重要戰力後，儘管福克斯仍是努力想扛起馬刺勝負重任，個人數據也持續看漲，但馬刺戰績卻仍是不見起色，在前一場與獨行俠之戰，福克斯更是拿下32分外帶11助攻、9籃板的準大三元數據，不過今天隨即傳出將進行手術賽季提前報銷消息。
據報導指出，福克斯在去年10月參與前東家國王的季前訓練營時就發生左小指肌腱受損的狀況，不過他仍決定帶傷上陣，但在馬刺與季後賽和附加賽漸行漸遠的情況下，球團也決定讓福克斯提前關機進行手術治療，為下賽季提前做準備。
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