NBA／馬刺新人王熱門愛車輪胎全被拆掉！隊友索漢揭露主謀
馬刺隊新秀「城堡」卡瑟爾（Stephon Castle）慘遭隊友惡作劇，他的愛車四輪都被拆掉，無法開回家，馬刺前鋒索漢（Jeremy Sochan）受訪時揭露主謀。
馬刺今天以126：116擊敗獨行俠隊，福克斯（De'Aaron Fox）拿到32分11助攻9籃板表現最佳，卡瑟爾替補出戰拿下8分。卡瑟爾是2024年選秀第4順位，本季場均13.4分3.2籃板3.5助攻，在最新一期官方新秀榜中排名第1，有機會奪下新人王。
沒想到他成為隊友惡作劇的目標，馬刺球員瓦賽爾（Devin Vassell）在IG分享一段影片，卡瑟爾到停車場見到自己的汽車四輪都被拔掉，他立刻做出拳擊姿勢，隨後無奈地看著愛車，隊友則在旁邊幸災樂禍。
馬刺前鋒索漢坦言他到場就是為了看卡瑟爾的反應，並供出主謀，「我認為穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）是這件事的主謀，我們在投籃時他說『看板凳席，那些人要拆掉卡瑟爾的車輪』。」
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言