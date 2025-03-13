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NBA／馬刺新人王熱門愛車輪胎全被拆掉！隊友索漢揭露主謀

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺隊新秀「城堡」卡瑟爾。 美聯社
馬刺隊新秀「城堡」卡瑟爾。 美聯社

馬刺隊新秀「城堡」卡瑟爾（Stephon Castle）慘遭隊友惡作劇，他的愛車四輪都被拆掉，無法開回家，馬刺前鋒索漢（Jeremy Sochan）受訪時揭露主謀。

馬刺今天以126：116擊敗獨行俠隊，福克斯（De'Aaron Fox）拿到32分11助攻9籃板表現最佳，卡瑟爾替補出戰拿下8分。卡瑟爾是2024年選秀第4順位，本季場均13.4分3.2籃板3.5助攻，在最新一期官方新秀榜中排名第1，有機會奪下新人王。

沒想到他成為隊友惡作劇的目標，馬刺球員瓦賽爾（Devin Vassell）在IG分享一段影片，卡瑟爾到停車場見到自己的汽車四輪都被拔掉，他立刻做出拳擊姿勢，隨後無奈地看著愛車，隊友則在旁邊幸災樂禍。

馬刺前鋒索漢坦言他到場就是為了看卡瑟爾的反應，並供出主謀，「我認為穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）是這件事的主謀，我們在投籃時他說『看板凳席，那些人要拆掉卡瑟爾的車輪』。」

馬刺

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