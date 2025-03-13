NBA／歐尼爾錯認教頭鬧烏龍 嘴硬「我又不看活塞」引眾怒

NBA傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）又惹出失言風波。近日他在節目上將活塞隊教頭比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）誤稱為拓荒者隊教頭畢拉普斯（Chauncey Billups），他不僅不道歉，還表示：「我又沒在看活塞的比賽。」引起熱議。

上賽季活塞可謂寫下最慘一季，整季打出14勝68敗的慘澹戰績，但比克斯塔夫讓活塞一掃陰霾，目前累積37勝29敗，為東區第6，有望衝擊季後賽。不過歐尼爾卻在節目上說出：「我喜歡畢拉普斯的領導方針，這群球員打得很努力，我最喜歡史都華（Isaiah Stewart）。」

歐尼爾遭到指正後，卻回應道：「喔，原來是比克斯塔夫，我就是這個意思。重點是我又不看活塞的比賽，怎樣？我搞砸了，我又搞錯了。」

原片下方留言區湧入許多不滿網友，認為他作為球評，說話實在太沒內涵，也太不公正，「滿嘴都是『不怎麼樣』、『不看活塞』，好你個球評」、「歐尼爾只是自以為很酷」。也有球迷認為這關乎從業人員的素質，「歐尼爾不看活塞還錯認總教練，或許這已經跟籃球無關了，而是媒體的風氣需要改正。」