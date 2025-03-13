NBA／不捨維金斯被交易 希爾德：寧願勇士拿我換巴特勒

勇士隊今年交易大限前送走維金斯（Andrew Wiggins）等籌碼，換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。巴特勒的到來讓勇士戰力大幅提升，但希爾德（Buddy Hield）受訪時直言，不希望看見維金斯離開。

希爾德近日受訪時，回憶起交易發生時的情景，「那些球員被交易時，對柯爾（Steve Kerr）來說是很艱難的日子。特別是維金斯，當時休息室氣氛很感傷。我情緒更激動，寧願被交易的是我，而不是維金斯。」

希爾德解釋這樣想的原因，「維金斯為這支球隊做出太多貢獻，我真的不希望看到他這樣離開，畢竟他對這支球隊影響太深了。他已經在這支球隊留下印記，我知道他對這支球隊和舊金山的意義。」

維金斯在勇士效力超過5季，是2021-22年奪冠功臣。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也回憶交易當天，「那真的是瘋狂一天。當時很多傳聞、討論和各種假設，然後交易真的發生了。首先你會感到難過，因為失去並肩作戰的隊友，特別是維金斯，他幫我們奪冠，在這裡的5年，我們見證了他的成長。」