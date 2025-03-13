快訊

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

獨／葬送心血！全國專題競賽老師漏交文件失格 恐影響升學惹怒學生

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／不捨維金斯被交易 希爾德：寧願勇士拿我換巴特勒

聯合新聞網／ 綜合報導
希爾德。 法新社
希爾德。 法新社

勇士隊今年交易大限前送走維金斯（Andrew Wiggins）等籌碼，換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。巴特勒的到來讓勇士戰力大幅提升，但希爾德（Buddy Hield）受訪時直言，不希望看見維金斯離開。

希爾德近日受訪時，回憶起交易發生時的情景，「那些球員被交易時，對柯爾（Steve Kerr）來說是很艱難的日子。特別是維金斯，當時休息室氣氛很感傷。我情緒更激動，寧願被交易的是我，而不是維金斯。」

希爾德解釋這樣想的原因，「維金斯為這支球隊做出太多貢獻，我真的不希望看到他這樣離開，畢竟他對這支球隊影響太深了。他已經在這支球隊留下印記，我知道他對這支球隊和舊金山的意義。」

維金斯在勇士效力超過5季，是2021-22年奪冠功臣。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也回憶交易當天，「那真的是瘋狂一天。當時很多傳聞、討論和各種假設，然後交易真的發生了。首先你會感到難過，因為失去並肩作戰的隊友，特別是維金斯，他幫我們奪冠，在這裡的5年，我們見證了他的成長。」

Andrew Wiggins Jimmy Butler Stephen Curry 勇士

相關新聞

NBA／雷霆單季雙殺衛冕軍 亞歷山大：最好的考驗

西區龍頭雷霆隊今天以118：112擊敗衛冕軍塞爾蒂克隊，成為第一支晉級季後賽的西區隊伍，轟下34分的雷霆當家球星亞歷山大...

NBA／灰狼5連勝金塊宛如剋星 約柯奇：我也不知道怎麼辦

灰狼隊今天作客金塊隊主場，以115：95輕鬆贏球，拉出一波6連勝，本季面對金塊3場都沒輸，金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）也坦言不知道該怎麼做。 金塊3節打完就落後14分，末節灰狼

NBA／尼克布里吉斯三分絕殺拓荒者 錫伯杜稱上場時間有減少

尼克與拓荒者隊今天鏖戰到延長賽讀秒階段，布里吉斯（Mikal Bridges）飆進絕殺三分球，幫助尼克以114：113擊退拓荒者。 根據紐約郵報，布里吉斯（Mikal Bridges）抱怨上場時

NBA／不捨維金斯被交易 希爾德：寧願勇士拿我換巴特勒

勇士隊今年交易大限前送走維金斯（Andrew Wiggins）等籌碼，換來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）。巴特勒的到來讓勇士戰力大幅提升，但希爾德（Buddy Hield）受訪時直言，不

NBA／史上第2重球員米勒逝世！當過籃球浪人也曾涉案入獄

90年代NBA重量級中鋒米勒（Oliver Miller）於近日傳出辭世，享年54歲。米勒NBA生涯共9個賽季，輾轉6支球隊，曾憑藉高球商與精湛技巧馳騁賽場，征戰過多個國家的籃球聯盟，但退休後也曾捲入

NBA／哈登又找到新助手 波格丹諾維奇飆賽季新高滅熱火

在西區季後賽卡位戰陷入危機的快艇隊，今天在球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺陣的情況下迎戰熱火隊，在哈登...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。