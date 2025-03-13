NBA／灰狼5連勝金塊宛如剋星 約柯奇：我也不知道怎麼辦

灰狼隊今天作客金塊隊主場，以115：95輕鬆贏球，拉出一波6連勝，本季面對金塊3場都沒輸，金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）也坦言不知道該怎麼做。

金塊3節打完就落後14分，末節灰狼一波14：7將分差拉開至21分，末節5分05秒金塊換下主力球員，比賽淪為垃圾時間。金塊輸球後42勝24敗位居西區第3，與西區第2的灰熊隊沒勝差；灰狼38勝29敗，與西區第6的勇士隊沒勝差。

灰狼「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）攻下29分，藍道（Julius Randle）進帳25分，戈貝爾（Rudy Gobert）拿下11分10籃板。約柯奇有34分8籃板，只傳出4助攻。

灰狼總教練芬奇（Chris Finch）賽後稱讚戈貝爾，「這是他一對一防守約柯奇最好的表現之一，過去也有出色的表現，但今晚他真的讓約柯奇每分鐘都打得很辛苦。」

灰狼在去年季後賽以4：3淘汰金塊，加上季後賽金塊已連輸灰狼5場。約柯奇表示，「這5場比賽他們都輕鬆贏了我們，我們必須做得更好，表現得更出色，但老實說，我也不知該怎麼做。」