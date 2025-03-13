NBA／史上第2重球員米勒逝世！當過籃球浪人也曾涉案入獄

90年代NBA重量級中鋒米勒（Oliver Miller）於近日傳出辭世，享年54歲。米勒NBA生涯共9個賽季，輾轉6支球隊，曾憑藉高球商與精湛技巧馳騁賽場，征戰過多個國家的籃球聯盟，但退休後也曾捲入槍枝案件。

米勒在1992年於首輪第22順位被太陽隊挑走，9個賽季場均貢獻7.4分、5.9籃板與1.5阻攻。他的菜鳥年就與球隊殺入總決賽，可惜敗給由喬丹（Michael Jordan）領軍的公牛隊。這也是米勒生涯距離冠軍戒最近的一刻。

RIP OLIVER "BIG 0" MILLER



Some of his games

35 PTS, 12 REB, 9 AST, 4 STL

32 PTS, 13 REB, 5 BLK (86% FG)

20 PTS, 9 REB, 8 AST (82% FG)

18 PTS, 15 REB, 9 BLK

13 PTS, 12 REB, 7 AST, 6 STL, 3 BLK

Crazy stat: 3 of his career 4 3PTS happened in a single game and he shot 3/3 pic.twitter.com/plllQawxQj — Ballislife.com (@Ballislife) 2025年3月12日

米勒官方登錄身高約206公分，體重則是127公斤，但他在職業生涯中體重持續飆升，最重時接近172公斤，在NBA歷史中僅次於「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）的188.2公斤。不過他憑藉高球商與少見的靈活球風，仍使他具有在場上發揮價值的空間。

而米勒在2000年離開NBA，曾加盟波蘭、波多黎各、中國以及美國的小型聯盟，2003年受灰狼隊之邀重返NBA，打完這季便高掛球衣。不過在2012年，他涉嫌持槍毆打女友的兄弟被捕，出獄後則在鳳凰城平靜度日，不料卻在近日傳出逝世消息。