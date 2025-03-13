NBA／雷霆單季雙殺衛冕軍 亞歷山大：最好的考驗

西區龍頭雷霆隊今天以118：112擊敗衛冕軍塞爾蒂克隊，成為第一支晉級季後賽的西區隊伍，轟下34分的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）認為擊敗「綠衫軍」意義重大，是在NBA經歷「最好的考驗」。

亞歷山大提到，塞爾蒂克上季完成雷霆追求的總冠軍，和衛冕軍的對抗總是會更加激烈，打起來也會更亢奮，「他們，就像我所說，完成我們想完成的事，在NBA沒有比這更好的考驗了。」

「你6月底仍在比賽，而另支球隊在6月底獲勝，所以和他們交手總是很有趣，總是很大的挑戰，對決他們也可以用來測驗自己，我想我們目前已經通過兩次考驗。」亞歷山大接續說。

雷霆本季兩度碰塞爾蒂克都是勝利一方，今天除亞歷山大全面發揮，霍姆葛倫（Chet Holmgren）也有23分、15籃板的「雙10」演出，是上月復出後的最高得分，讓亞歷山大也大讚不已。

The Thunder clinch a top 6 seed in the Western Conference of the #NBAPlayoffs presented by Google! pic.twitter.com/P30GEaxVPT — NBA (@NBA) 2025年3月13日

「霍姆葛倫今晚打得非常棒，讓人留下深刻印象，隨著比賽進行，我們可以看到他愈打愈自在，但他很特別。」亞歷山大形容，霍姆葛倫打出自己的球風，比賽就是順其自然地進行，「這就是他受傷前的樣子。」

不過當被問到雷霆是否打出冠軍隊伍的水準，亞歷山大仍強調，爭冠路還很長，每一位成員都要打得更好、細節處理更好，才能和聯盟各支有競爭力的隊伍抗衡，相信雷霆也能做到。