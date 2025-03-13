NBA／尼克布里吉斯三分絕殺拓荒者 錫伯杜稱上場時間有減少

尼克與拓荒者隊今天鏖戰到延長賽讀秒階段，布里吉斯（Mikal Bridges）飆進絕殺三分球，幫助尼克以114：113擊退拓荒者。

根據紐約郵報，布里吉斯（Mikal Bridges）抱怨上場時間太多的問題，總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽前受訪時表示，「我們根本沒討論過這件事。側翼球員通常上場時間更多，因為他們要防守對方的頂級得分手，布里吉斯上場時間已減少，還會再減少。阿努諾比（OG Anunoby）是頂尖防守者，哈特（Josh Hart）從沒要求過下場。」

尼克今天與拓荒者戰況激烈，延長賽阿夫迪賈（Deni Avdija）完成關鍵三分打，最後3.4秒拓荒者2分領先。尼克最後一擊交給布里吉斯，他獲得充裕時間在弧頂拔起，飆進絕殺三分球，隨後用招牌慶祝姿勢向波特蘭球迷說再見。

MIKAL BRIDGES FROM THE TOP OF THE KEY. BULLSEYE 🎯🎯



CLUTCH TRIPLE TO WIN IT FOR NEW YORK!!#TissotBuzzerBeater #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/KkiwXSrx76 — NBA (@NBA) 2025年3月13日

布里吉斯全場「只上場」41分鐘，21投13中狂砍33分。阿努諾比打43分鐘，得到23分7籃板，哈特出戰42分鐘，交出11分11籃板9助攻的準大三元表現。

拓荒者部分，韓德森（Scoot Henderson）替補上陣攻下30分，阿夫迪賈有27分15籃板。