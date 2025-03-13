NBA／哈登又找到新助手 波格丹諾維奇飆賽季新高滅熱火

在西區季後賽卡位戰陷入危機的快艇隊，今天在球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺陣的情況下迎戰熱火隊，在哈登（James Harden）進帳24分、11助攻、8籃板全能數據，射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也攻下賽季新高的30分外帶10籃板領軍下，助快艇以119：104擊敗熱火。

快艇本賽季受到傷勢困擾，三巨頭陣容中除了哈登保持穩定出賽外，雷納德與鮑威爾（Norman Powell）都是一路打打停停，所幸中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）打出生涯最佳賽季，在季中被交易到快艇的波格丹諾維奇也在球隊傷病問題不斷的情況下挺身而出。

波格丹諾維奇今天單場出手16次並高效率的命中了11球，其中包括三分球7投4中，另外有10籃板、4助攻演出，尤其是在第四節熱火試圖反撲時，連續的跳投命中更是不斷向熱火潑冷水，最終也幫助快艇以15分差距收下近5場比賽以來的第4勝，繼續穩坐西區老8位置。

除了波格丹諾維奇手感火燙外，快艇哈登與祖巴茲今天也分別有24分與26分、14籃板進帳，其中祖巴茲已連續10場比賽繳出得分、籃板「雙十」成績單，持續改寫個人生涯最佳紀錄。

談到今天兩位隊友的出色表現，哈登賽後說：「我們需要波格丹諾維奇的侵略性，他就是那麼出色，尤其是在進攻端，如果他失去侵略性反而會對球隊造成傷害。而很多人總是問我祖巴茲為什麼打那麼好，儘管我也想知道原因，但這只是玩笑話，因為他付出了很多努力，並且對比賽有更好的解讀，讓他在攻防兩端都能有高效率的演出，對我來說我的任務就是讓他在進攻端更輕鬆一些。」

相較於快艇在傷病問題中找到出路，熱火在今年季中交易大限將燙手山芋巴特勒（Jinny Butler）送往勇士隊後，卻陷入節節敗退的局面，在今天吞下5連敗後，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「我們需要一場勝利，絕不能被前面的狀況給壓倒，只有當我們不畏懼任何人時，我們才能發揮最好狀態。」