快訊

地牛翻身！13:09台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／將滿37歲還能打多久？柯瑞：維持巔峰就會繼續

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

即將迎來37歲生日的勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）目前合約將持續至2026-27賽季，對於未來是否繼續征戰，他並未做出確切承諾。他接受當地電台訪問時表示，「我希望能超越這紙合約，但究竟還能再打多久？我真的不確定。」

談及退休規劃，柯瑞認為關鍵不在於數據，而是自身對比賽的影響力是否依舊存在，「每年我都會重新評估自己的狀態，重點不只是場均得分，而是我是否仍能主宰比賽？是否還能像過去一樣打滿30分鐘以上？如果有一天我發現自己做不到，那或許就是該考慮退場的時候。」

去年夏天柯瑞與勇士簽下價值6260萬美元的一年延長合約，確保自己至少再打2賽季。作為歷史上最偉大的射手，他至今仍保持頂級水準，近期幫助勇士在西區上升至第6名，擺脫賽季初的掙扎。

柯瑞(左)、巴特勒（右）。 美聯社
柯瑞(左)、巴特勒（右）。 美聯社

交易截止日前，勇士透過交易換來巴特勒（Jimmy Butler），讓柯瑞在進攻端負擔減輕，並找回更具威脅性的表現。交易截止日後，柯瑞場均繳出30.9分6.2助攻4.4籃板，證明自己依然是聯盟最致命的進攻武器之一。

隨著生涯進入後期，柯瑞也陸續達成多項重要里程碑，包括突破2萬5000分大關，並即將成為史上首位命中4000顆三分球的球員。然而，柯瑞深知年齡帶來的挑戰，不會對自己抱持不切實際的期待。「沒有人願意自欺欺人，認為自己還能像年輕時一樣打球，卻忽略身體變化。我們現在還沒遇到這個問題，但未來會如何發展，需要時間觀察。」

儘管歲月不饒人，柯瑞仍充滿對比賽的熱情，他坦言：「每當踏上球場，我依然像個孩子一樣興奮，這是我最珍惜的部分。當然，現在熱身需要更長的時間，恢復也比以前更慢，但只要我還能維持巔峰狀態，我就會繼續打下去。」

Jimmy Butler Stephen Curry 勇士

相關新聞

NBA／亞歷山大轟34分！雷霆冠軍前哨戰退綠衫軍搶進季後賽

西區龍頭雷霆隊和衛冕軍塞爾蒂克隊今天正面交鋒，本季第2度對決不但有「季後賽前哨戰」味道，甚至可能是總冠軍賽對戰組合；主場...

NBA／尼克布里吉斯三分絕殺拓荒者 錫伯杜稱上場時間有減少

尼克與拓荒者隊今天鏖戰到延長賽讀秒階段，布里吉斯（Mikal Bridges）飆進絕殺三分球，幫助尼克以114：113擊退拓荒者。 根據紐約郵報，布里吉斯（Mikal Bridges）抱怨上場時

NBA／將滿37歲還能打多久？柯瑞：維持巔峰就會繼續

即將迎來37歲生日的勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）目前合約將持續至2026-27賽季，對於未來是否繼續征戰，他並未做出確切承諾。他接受當地電台訪問時表示，「我希望能超越這紙合約，但究竟還

NBA／哈登又找到新助手 波格丹諾維奇飆賽季新高滅熱火

在西區季後賽卡位戰陷入危機的快艇隊，今天在球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺陣的情況下迎戰熱火隊，在哈登...

NBA／爵士違反參賽政策遭罰10萬美 失血後讓馬卡南火速復出

爵士隊因未讓明星長人馬卡南（Lauri Markkanen）出賽，違反球員參賽政策，遭到聯盟罰款10萬美元，若下一次再犯，罰金將提高到25萬美元。 根據球員參賽政策，球隊需讓過去3個賽季入選全明

NBA／尼克主帥把球員當奴隸？「鐵人」布里吉斯也直呼吃不消

尼克隊總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）因不讓主力球員休息，引發外界質疑。就連「鐵人」布里吉斯（Mikal Bridges）都公開呼籲，錫伯杜要多信任其他球員。 布里吉斯職業生涯共538

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。