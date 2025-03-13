NBA／爵士違反參賽政策遭罰10萬美 失血後讓馬卡南火速復出

爵士隊因未讓明星長人馬卡南（Lauri Markkanen）出賽，違反球員參賽政策，遭到聯盟罰款10萬美元，若下一次再犯，罰金將提高到25萬美元。

根據球員參賽政策，球隊需讓過去3個賽季入選全明星或年度最佳陣容的球員，參加全美直播賽事或賽季內的錦標賽，長期禁賽此類球員也不被允許。爵士先前宣稱馬卡南下背部不適連續缺席9場，被聯盟認定傷勢存疑。

馬卡南曾在2023年入選全明星，因此適用此球員參賽政策。馬卡南自今年2月22日開始因傷缺席，爵士則在3月5日遭到罰款，並承諾讓馬卡南本周三對戰灰熊隊的比賽上陣。

馬卡南此戰打28分鐘，得到14分6籃板，爵士以115：122敗給灰熊。爵士目前已無緣季後賽，本季戰績為慘澹的15勝51敗，在西區敬陪末座，全聯盟也僅優於巫師隊的13勝51敗，有望在休賽季獲得高順位選秀權。