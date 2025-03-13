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NBA／亞歷山大轟34分！雷霆冠軍前哨戰退綠衫軍搶進季後賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雷霆在SGA全場34分帶領下，本季2戰「橫掃」綠衫軍，且成為第一支晉級季後賽的西區球隊。 路透
雷霆在SGA全場34分帶領下，本季2戰「橫掃」綠衫軍，且成為第一支晉級季後賽的西區球隊。 路透

西區龍頭雷霆隊和衛冕軍塞爾蒂克隊今天正面交鋒，本季第2度對決不但有「季後賽前哨戰」味道，甚至可能是總冠軍賽對戰組合；主場迎敵的衛冕軍雖克服最多12分落後，三節打完追平比數，但第四節失守，加上上季總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown）失常，讓雷霆以118：112完成本季2戰「橫掃」，且成為第一支晉級季後賽的西區球隊。

雷霆首節取得33：30領先，第二節當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）下場後還打出9：2攻勢；塞爾蒂克靠外線攻勢縮小差距，半場打完仍維持3分差。

第三節雷霆打出17：8攻勢，領先擴大到80：68，但衛冕軍在霍福特（Al Horford）和豪瑟（Sam Hauser）接連投進三分球繼續追分，16.3秒泰托姆（Jayson Tatum）「3分打」更助隊88：88追平比數。

雷霆第四節在華勒斯（Cason Wallace）連拿5分下再度擴大領先到113：102，讀秒階段已經有大批球迷離場；衛冕軍最後階段雖仍試圖追分，普里查德（Payton Pritchard）最後8秒投進外線將比分追到112：116，但逆轉仍失利，主場以112：118失守。

亞歷山大今天又有34分演出，霍姆葛倫（Chet Holmgren）贊助23分、15籃板，另有5位隊友得分兩位數，點點開花力退衛冕軍；塞爾蒂克以泰托姆33分、8籃板、8助攻最佳，懷特（Derrick White）贊助6記三分球在內的22分，但布朗15投僅5中拿10分。

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