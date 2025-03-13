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NBA／尼克主帥把球員當奴隸？「鐵人」布里吉斯也直呼吃不消

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克隊總教練錫伯杜(左)、布里吉斯(右)。 路透
尼克隊總教練錫伯杜(左)、布里吉斯(右)。 路透

尼克隊總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）因不讓主力球員休息，引發外界質疑。就連「鐵人」布里吉斯（Mikal Bridges）都公開呼籲，錫伯杜要多信任其他球員。

布里吉斯職業生涯共538場比賽從未缺席，尼克球員哈特（Josh Hart）本季場均上場時間37.82分鐘排第1，布里吉斯以37.81分鐘緊追在後，阿努諾比（O.G. Anunoby）第6、布朗森（Jalen Brunson）第18、唐斯（Karl-Anthony Towns）第23。儘管布朗森日前受傷，尼克仍持續使用8人輪替陣容。

對於錫伯杜狠操主力球員的行為，布里吉斯接受紐約郵報訪問時直呼身體吃不消，「我跟他聊過，我們球隊陣容夠強，替補球員也能挺身而出，所以不需要每場都打48 分鐘。我們有很多實力不錯的球員，能分擔上場時間，這對防守進攻都有幫助，對疲勞的身體也有幫助，能避免因體能下降丟分。」

錫伯杜的所作所為，連傳奇球星「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）都看不下去，今年1月他曾在節目上提供建議，「我會把錫伯杜拉進房間，這是球員聯盟，他們有權這麼做。錫伯杜太固執了，我也不確定他是否會改變，但遲早要想個辦法，因為你不可能對上塞爾蒂克、騎士這種球隊，卻沒有板凳深度。」

尼克

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