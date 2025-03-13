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NBA／普拉里與「水行俠」爆激烈肢體衝突 雙雙遭驅逐出場
太陽與火箭隊今天比賽發生一場「重量級對決」，兩隊中鋒普拉里（Mason Plumlee）與「水行俠」亞當斯（Steven Adams）在爭搶籃板時發生激烈衝突，最終雙雙遭到驅逐。
事件發生在第二節接近尾聲，當時兩人在籃下爭搶籃板時發生推擠，儘管球已經入網，但他們仍持續角力，並迅速演變成身體糾纏，最後雙雙倒地。隨後，球隊助理教練與裁判介入將兩人分開，並直接判決兩人雙雙驅逐出場。
普拉里本場比賽出戰13分鐘，貢獻4分6籃板，由於太陽主力中鋒理查茲（Nick Richards）缺陣，太陽必須啟用菜鳥長人伊戈達羅（Oso Ighodaro）。亞當斯本季在火箭出賽時間有限，場均僅3.7分5.3籃板。
火箭下半場一路壓制太陽，終場以111：104拿下勝利，格林（Jalen Green）攻下全場最高的29分。太陽方面，比爾（Bradley Beal）拿下25分全隊最高，杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）都只有19分。
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