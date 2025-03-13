NBA／客場不跟了 詹姆斯飛回洛杉磯復健
湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）碰衛冕軍塞爾蒂克隊時拉傷左腹股溝，預計缺席1到2周，如今更傳出他在醫療團隊建議下直接飛回洛杉磯治療，沒再隨隊進行客場之旅。
美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）接獲消息，詹姆斯已先返回洛城，接續2場客場，包括明天出戰公鹿隊和「背靠背」碰金塊隊都不會出現在場邊。
正在進行客場4連戰的湖人，首戰敗給衛冕軍還在第四節傷了詹姆斯，接續碰籃網隊更一口氣少了詹姆斯、海斯（Jaxson Hayes）、八村壘和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），4位主要輪替成員都因傷缺陣，僅管唐西奇（Luka Doncic）完成「大三元」仍吞下2連敗。
海斯是右膝挫傷，八村壘傷到左髕腱，明天和公鹿的比賽確定繼續缺席，腳踝受傷的芬尼史密斯有望歸隊。
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