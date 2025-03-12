NBA／羅素坦言在湖人遭遇「創傷」在籃網找回自己
羅素（D'Angelo Russell）去年12月被湖人交易至籃網，他近日接受《HoopsHype》訪問時坦言在湖人受到創傷，在籃網找回自己。
湖人送走羅素、路易斯（Maxwell Lewis）和3個二輪選秀權，換來芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）及米爾頓（Shake Milton）。湖人獲得好用的綠葉球員；籃網則是持續朝「坦克」拚高選秀順位之路邁進。
羅素曾在籃網效力2個賽季，他受訪時談到重返布魯克林的心情，「說實話我之前在那邊（湖人）有點受到創傷，現在回到這裡不只能找回自己，還有熟悉的環境，簡直是錦上添花。」
羅素加盟籃網後場均13.8分5.7助攻，三分命中率31.9%。他認為在籃網打球更自在，「現在的我不再是每場25分，用數據讓人驚艷的球員。我更關心如何用正確方式幫助球隊贏球，這是我的首要目標。」
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