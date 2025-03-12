NBA／繼續圍繞巴特勒和柯瑞 勇士主帥：庫明加要適應新角色　

勇士隊22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）1月初受傷，終於將在本周五復出，不過球隊狀況與他受傷前天壤之別，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）直言，庫明加必須適應。

庫明加受傷前曾連2戰砍34分，成為球隊進攻核心，但後來不幸受傷，勇士又在交易大限前換來巴特勒（Jimmy Butler），並取得12勝2敗。庫明加該如何融入團隊，成為一大課題，柯爾宣布如果接下來腳踝狀況好，就會讓他本周五打國王隊時，從板凳出發，有上場時間限制。

柯爾今天接受電台訪問時，談到庫明加適應問題，「現在巴特勒來這裡了，巴特勒是聯盟最頂級的球員之一，他已證明這點。他一來我們就開始贏，所以我們進攻會繼續圍繞巴特勒和柯瑞（Steph Curry）展開。」

「對於庫明加來說，這代表他需要適應新的角色，去支援這些核心球員，這和之前有些不同，但這是他必須適應的事」柯爾說。