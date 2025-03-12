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NBA／「胖虎」繳大三元還不稱讚？歐尼爾：現在誰都能20分

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉森(左)。 路透
威廉森(左)。 路透

鵜鶘隊「胖虎」威廉森（Zion Williamson）近況不錯，今天面對快艇隊繳出22分10籃板12助攻的大三元，幫助球隊以127：120拿下勝利。不過傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）不以為然，直呼現在誰都能拿20分。

威廉森2月底才拿下生涯首個大三元，今天又傳出生涯新高的12次助攻，再度有大三元表現。他受訪時自信表示，「當我做自己時，我感覺沒人可以阻擋我。」

鵜鶘本季受傷病影響戰績不如預期，目前18勝48敗，幾乎無緣季後賽。威廉森表示，「這賽季沒按照我們想要的方式發展，但不代表我們不能為明年建立基礎、培養更好的習慣，等待夏天來臨時，我們會團結在一起，新賽季開始就做好準備。」

許多球迷稱讚威廉森近期的表現，但歐尼爾仍不滿意，「以為這樣我就會稱讚他？我要更多。20分？我要26、27分。我對當家球星要求更高，畢竟你是拿頂薪的，別20分就稱讚，現在誰都能拿20分。」

Zion Williamson 歐尼爾 鵜鶘

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