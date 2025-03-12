NBA／霍華德自爆當年離開湖人內幕 因為對詹皇不敬

2020年「魔獸」霍華德（Dwight Howard）與詹姆斯（LeBron James）攜手為湖人隊奪冠，但隔年就離開湖人。如今霍華德在播客節目上爆料，被湖人踢掉是因為對詹皇不敬。

霍華德提到，有一次他要求詹皇回防，結果詹皇因此生氣，他當時說，「別像個婊子（bitch），天啊，我們只是在溝通而已。」

霍華德強調他的本意不是不尊重或質疑詹皇，而是希望能激勵詹皇在防守端拿出更好表現，霍華德認為，這句話直接導致湖人與他分道揚鑣。

詹皇似乎很討厭「婊子」一詞，2016年總決賽G4勇士隊格林（Draymond Green）說他是婊子後，爆發激烈對抗。前年火箭隊主帥尤多卡（Ime Udoka）也用這個詞彙罵他，兩人當場發生言語衝突。