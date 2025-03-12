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NBA／米勒見證戲劇性四分打 哈利伯頓：努力創造自己時刻

中央社／ 台北12日電
哈利伯頓(左)。 路透
哈利伯頓(左)。 路透

溜馬隊今天靠著當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在終場前完成精彩四分打，戲劇性地在主場以115比114氣走公鹿隊，終止近期3連敗。

溜馬在主場迎戰公鹿，雙方從開賽即形成拉鋸戰，比分互有領先，不過，溜馬一度在第4節手握雙位數領先，沒想到遭到對手連得10分攻勢，甚至丟掉領先地位，第4節終場前4秒，公鹿球星里拉德（Damian Lillard）獲得2次罰球皆命中的情況下，讓溜馬陷入3分落後。

眼看可能即將在主場吞下敗仗，溜馬當家主控哈利伯頓挺身而出，接獲隊友奈哈德（Andrew Nembhard）的傳球後，在底角飆進後仰三分球，同時製造公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的犯規，接著哈利伯頓投進關鍵罰球、完成精彩四分打，也幫助球隊戲劇性地捍衛主場勝利。

在溜馬名人堂傳奇球星米勒（Reggie Miller）見證下，哈利伯頓飆進關鍵一擊，他在賽後接受媒體聯訪時表示：「這座球場肯定有很多屬於米勒的時刻，而我只是努力創造自己的時刻。」

此役溜馬共有7人得分達到雙位數，其中因髖部傷勢而缺陣3場的哈利伯頓，今天復出即扮演致勝英雄，全場攻下14分外帶10助攻，而表現最佳的則是前鋒席亞康（Pascal Siakam）貢獻「雙10」25分、12籃板，兩人不僅攜手率隊止敗，還幫助溜馬戰績追上公鹿，目前暫居東區第5，將持續為了季後賽席次卡位。

哈利伯頓 溜馬 米勒

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