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NBA／籃球智商在勇士很重要 巴特勒：對柯瑞和格林敬意更深

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)、巴特勒(右)。 美聯社
格林(左)、巴特勒(右)。 美聯社

勇士在巴特勒（Jimmy Butler）加盟後戰績一飛沖天，巴特勒受訪時直呼，籃球智商是球隊成功不可或缺的因素。

勇士昨天以130：120戰勝拓荒者隊，有巴特勒的比賽是12勝1敗。巴特勒受訪時表示，「籃球智商在這裡非常重要，特別是對於柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）。他們知道如何正確打球，求在某個時間點該去哪裡，這是籃球智商的體現，也是成為一名贏家的重要因素。」

巴特勒再次提到對2位勇士元老的尊敬，「他們一起打過很多比賽，成為他們對手時，可以預期會發生什麼；成為隊友後他們會親自告訴你這些。我一直很尊重這2位球員，來到這裡後，這份敬意變得更深。」

巴特勒直呼現狀已超越夢想，球隊唯一在乎的只有贏總冠軍。勇士目前戰績37勝28敗，位居西區第6，落後第5的火箭隊3場勝差，領先第7的灰狼隊0.5場。

Draymond Green Jimmy Butler Stephen Curry 勇士

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