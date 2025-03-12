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NBA／復出就進致勝神仙球！溜馬哈利伯頓「4分打」逆轉公鹿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈利伯頓神奇四分打，幫助溜馬氣走公鹿。 路透
哈利伯頓神奇四分打，幫助溜馬氣走公鹿。 路透

因臀部傷勢缺席3場後回歸，溜馬隊明星後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天馬上成球隊致勝功臣，且是在最後3.1秒、溜馬3分落後下演出神奇「4分打」，硬是助隊以115：114氣走公鹿隊，驚險止住3連敗。

公鹿和溜馬賽前分居東區第4和第5，戰績相近下第一節打得拉鋸，溜馬先取得32：28領先，公鹿半場打完追近到55：57，三節打完兩隊更以88：88戰平。

決勝節溜馬在席亞康（Pascal Siakam）外線帶動下打出15：5攻勢，一度取得103：93領先，但公鹿馬上回敬10：0猛攻追平比數，洛培茲（Brook Lopez）接連進球加上崔蘭特（Gary Trent Jr.）三分球破網更讓公鹿取得112：110領先，里拉德（Damian Lillard）讀秒階段2罰俱中再讓公鹿擴大領先到114：111，不料勝利卻被哈利伯頓攔截。

哈利伯頓接到奈哈德（Andrew Nembhard）傳球，最後3.1秒在底角飆進外線，追平比分外還造成「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmp）犯規，3.1秒他罰進超前球、完成逆轉「4分打」，加上安戴托昆波最後一擊失手，讓溜馬戲劇性留下主場勝利。

哈利伯頓全場攻下14分、10助攻，最後4分尤其關鍵，席亞康也贊助25分、12籃板；苦吞3連敗的公鹿以洛培茲23分最高，安戴托昆波19分、17籃板，普林斯（Taurean Prince）18分，里拉德15分、11助攻。

公鹿 哈利伯頓 溜馬

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