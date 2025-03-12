NBA／勝負已定卻上演全武行 活塞退巫師近15戰12勝

在日前苦吞二連敗後於前一場擊退拓荒者止敗的活塞，在今天於主場出戰巫師的賽事中，儘管上半場就拉開領先優勢，不過兩隊整場比賽卻是肢體衝突不斷，甚至在第四節還發生巫師荷姆斯（Richaun Holmes）因揮肘擊中湯普森（Ausar Thompson）遭到驅逐出場的狀況，最終活塞則是以123：103擊敗巫師，近15場比賽收下12勝。

從明星賽前就展顯絕佳狀態的活塞，日前曾一度拉出一波8連勝佳績，儘管日前連輸給金塊、快艇與勇士等西區強權，但近兩場比賽面對戰績不佳的拓荒者與巫師，依舊是打得游刃有餘。

在今天出戰巫師的賽事中，活塞首節就展現多點開花的攻勢並投進4顆三分球，在進球數幾乎是對手一倍的情況下，首節打完已經取得14分領先優勢，儘管年輕的巫師在第二節試圖展開反撲，雙方也發生零星的衝突事件，但活塞上半場打完仍在康寧漢（Cade Cunningham）、杜倫（Jalen Duren）和畢斯利（Malik Beasley）皆有雙位數得分表現下，保有17分領先優勢。

下半場活塞在一路保持雙位數領先的情況下，雙方卻在第四節剩下3分多鐘時再度出現肢體衝突，巫師荷姆斯在一次護球過程中直接用手肘將活塞湯普森擊倒在地，吞下二級惡意犯規，不到一分鐘後，巫師史馬特（Marcus Smart）也在進攻過程中用手肘擊倒小哈德威（Tim Hardaway Jr.），也吞下一次一級惡意犯規，為原本已經勝負底定的賽事又增添不少火花，而最終活塞仍是以20分差距帶走勝利。

Richaun Holmes landed an elbow on Ausar Thompson. 😬



pic.twitter.com/hOPp7awPPM — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2025年3月12日

活塞今天以康寧漢攻下27分、10助攻、8籃板表現最佳，杜倫則有15分、13籃板進帳，而今天他多次與活塞球員爆發衝突的巫師史馬特，則是從板凳出發攻下全隊最高的16分。