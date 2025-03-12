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NBA／太陽記者認為KD不會留隊 曝他和布克交易價值

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特。 美聯社
杜蘭特。 美聯社

今年2月傳出太陽與勇士隊討論交易杜蘭特（Kevin Durant），但因杜蘭特本人拒絕，使交易案告吹。不過太陽仍有可能在休賽季把這位資深球星送出，重組陣容。根據太陽隨隊記者蘭金（Duane Rankin）報導，太陽想得到3張首輪選秀權和1名年輕球員。

下賽季是杜蘭特合約最後一季，蘭金指出，杜蘭特陣營對被放在交易討論感到不滿，很難看見他本季結束後留在鳳凰城。對太陽來說，最理想的交易回報是獲得3首輪選秀權和1名年輕球員。

重建與太陽隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）不惜一切代價爭冠的心態背道而馳。所以太陽也有可能用杜蘭特換來2名輪換球員，並得到1或2個選秀權。

《華盛頓郵報》記者高利佛（Ben Golliver）認為獨行俠可能為交易夥伴，包裹可能有葛佛（Daniel Gafford）、華盛頓（P.J. Washington）和獨行俠剩餘的首輪選秀權。

蘭金還提到太陽球星布克（Devin Booker）的交易價值，可能可以換來4首輪選秀權，加上一名處於生涯第3或第4季的新星。本季只是布克4年2.2億美元合約的第1季，布克已經在太陽隊效力10個賽季。

Devin Booker Kevin Durant 太陽

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