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NBA／勇士連勝還有好消息 庫明加有望周五復出

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
庫明加。 路透
庫明加。 路透

近期收下5連勝的勇士隊還有好消息，前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）有機會台灣時間周五出戰國王隊時復出，為勇士增添進攻火力。

庫明加因1月腳踝嚴重扭傷，已經連續缺席31戰，儘管仍要接受必要的醫療檢查，包括明天的團隊訓練，才會獲得醫療團隊准許上場，復健路至少看到盡頭。目前勇士計畫是，庫明加接續48小時的腳踝感覺若良好，就會讓他碰國王時從板凳出賽，但會控制上場時間。

成傷兵前的庫明加打出生涯最佳成績，台灣時間1月5日受傷前還曾有連兩場34分表現，但在碰灰熊隊時傷到腳踝，一休就是超過2個月；他原本希望在勇士月初的客場旅程中回歸，但因腳踝還有些腫脹和痠痛，再延後復出時間。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）強調，必須要等庫明加感覺很好，「他必須感覺健康、感受到爆發力，我們不能操之過急。」

近期有參與庫明加訓練的人透露，庫明加看起來十分有活力，移動和跳躍都和平常一樣，不過柯爾仍說庫明加需要更多耐心，球隊也會為迎接庫明加回歸調整陣容。

勇士迎接巴特勒（Jimmy Butler）加入後打出12勝2敗戰績，庫明加若回歸將影響包括穆迪（Moses Moody）、小裴頓（Gary Payton II）、桑托斯（Gui Santos）和波斯特（Quinten Post）上場時間。

勇士 庫明加

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