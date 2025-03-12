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NBA／延長職業生涯顛峰期 「希臘怪物」盼強化中距離跳投

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波期盼增強中距離跳投。 法新社
安戴托昆波期盼增強中距離跳投。 法新社

公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）正在進化他的比賽風格。過去，他一直被外界期待成為一名全面性的得分手，但外線投射始終不是他的強項。這個賽季，他決定減少三分球出手，轉而增加中距離投籃，不僅提升進攻多樣性，也希望藉此減少對身體的衝擊，延長職業生涯。

安戴托昆波本季場均三分出手次數降至不到1次，創下自2014-15年賽季以來的最低紀錄。然而，他的中距離投籃數據卻大幅提升，目前已命中102球，在全聯盟排名第4，顯示出他在這個領域的進步。

「我一直在練習這個部分，對手給我空間，我就必須出手，因為這對身體的負擔比較小。我必須投這些球。」安戴托昆波在接受《ESPN》訪問時表示。

今年休賽期，「字母哥」與訓練師漢倫（Drew Hanlen）一起苦練跳投，目標是在進攻端增加一項新的武器，減少身體對抗，降低受傷風險。

年滿29歲的安戴托昆波深知，他的身體素質雖然仍處於巔峰，但隨著年齡增長，他需要更聰明地打球。「我現在進入30歲階段，我相信自己還能維持4到6年的高水準，但我必須變得更聰明，必須調整我的打法。」

過去，「字母哥」的比賽方式主要依賴突破與身體對抗，但這樣的打法對身體負擔極大。他指出：「我的整個職業生涯，都在面對對手築起的防守牆。但現在，當我在肘區持球時，我能更輕鬆找到出手機會，離籃框更近，傳球選擇也更多。我相信自己現在能穩定投進15到18英呎的跳投。」

這樣的打法調整也讓「字母哥」成為自1989-90年賽季以來首位場均得分超過30分，卻場均三分出手不到1次的球員。上一位達成這項成就的球員，正是「郵差」馬龍（Karl Malone）。

外界一直期待安戴托昆波能發展更穩定的三分球能力，讓他的進攻更加無解。不過，他強調，現在並非自己大量投三分球的時機，因為這不是球隊目前最需要的。

「我當然喜歡投三分，信不信由你，我真的很喜歡投籃。但現在，我的主要目標不是投進一堆三分球，而是持續進攻、組織比賽，並在中距離找到穩定的出手機會。」他補充道，「如果我有20次15英呎附近的出手機會，我會毫不猶豫地出手20次。」

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