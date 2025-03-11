NBA／8年換5位教練心很累！福克斯揭露離開國王內幕

在沙加緬度國王效力近8年，福克斯（De'Aaron Fox）一直視這座城市為家，甚至希望終生都能效力同一支球隊。「我真的想要一輩子只為一支球隊效力，這是我的初衷。」然而，去年12月底，隨著總教練布朗（Mike Brown）遭國王隊提前解雇，一切都變了。

布朗的離開引起了許多質疑，尤其是在他最後一次擔任總教練時，曾在一場失利後公開批評福克斯，這導致許多人將教練被炒魷魚的責任歸咎於這位球隊當家控衛。但事實真的如此嗎？

日前，在福克斯被交易至聖安東尼奧後，首次返回沙加緬度，他在接受採訪時直言國王隊的管理層「陷害」了他，讓他成為布朗遭解僱的代罪羔羊。

在布朗的續約談判期間，國王的休息室內部其實就已經出現了分歧聲音，有些球員不希望他繼續執教，甚至在去年夏天就希望他被解雇。福克斯坦言：「在布朗的續約談判期間，隊內有些人就不想要他，有人甚至在夏天就希望他被炒掉。但我不會說是誰。」

然而，福克斯本人卻是站在支持布朗的那一方，因為他受夠了頻繁更換總教練，這讓球隊缺乏穩定性。「我跟管理層說，如果你們開除布朗，那這將是我待在這裡8個賽季中，所迎來的第5位總教練。」這段期間，福克斯已經歷了華頓（Luke Walton）、耶格（Dave Joerger）、簡崔（Alvin Gentry）以及布朗等4位教練，這讓他感到疲憊不堪。

更重要的是，福克斯也直接向國王管理層表態：「我不會再為另一位新教練打球，如果你們解雇布朗，那我寧願去別的球隊。」然而，儘管福克斯發出了明確的警告，國王隊依然決定在賽季中途解雇布朗，也讓福克斯成為外界指責的目標。

福克斯不僅對國王隊的決策感到沮喪，更對管理層的處理方式感到失望。他認為，球隊本該保護自己的當家球星，卻讓他一個人承擔所有批評。

「你們炒掉總教練，結果不出面受訪說明原因？所以所有的責任都落在我頭上。這對我造成影響嗎？不，我根本不在乎。但作為管理層，你們應該要保護自己的球員，結果卻完全沒有。當時，我真的覺得球隊並沒有站在我這一邊。」

這起事件進一步損害了福克斯與國王隊的關係，而當交易傳聞四起時，他才終於意識到自己的沙加緬度生涯即將結束。

在布朗遭解雇後，福克斯很快便發現，國王隊開始積極尋找交易機會。球團並沒有直接通知他，而是先和他的經紀人保羅（Rich Paul）接觸，告知他們正在聽取其他球隊的報價。然而，讓人驚訝的是，福克斯本人並非透過球隊正式通知得知這件事，而是從記者口中得知自己即將被交易至馬刺。

「當時，一名記者打電話給我，想要『獨家報導』這筆交易，但問題是，國王隊的總經理甚至還沒告訴我！所以，這筆交易的消息，早在球隊告知我之前，就已經被洩露出去了。」這樣的做法讓福克斯感到憤怒，也進一步加深了他與球隊之間的裂痕。

儘管這筆交易讓福克斯在許多國王球迷眼中成了「反派」，但他對此毫不在意。事實上，他並非被動接受交易，而是選擇了自己想去的球隊。

「我想去聖安東尼奧。現在很多人對我很生氣，說我綁架了球隊，只給了一個交易目的地。但這是我的職業生涯，如果換作其他人，他們也會這麼做。」福克斯坦言，他並不認為自己有義務去配合球隊的重建計畫，讓自己被送往他不想去的地方。「我沒有義務去幫助你們重建球隊，我也不會只是隨便去一支他們想送我的球隊。」

無論結果如何，福克斯已經堅定站穩自己的立場，他不再為任何人背鍋，也不在乎外界的聲音。「這是我的生涯，我做出我認為最好的決定，其他的，我根本不在乎。」