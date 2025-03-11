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NBA／只獲得4罰對裁判哨音失望 唐西奇喊不公平

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
這畫面球迷一定不陌生，唐西奇今天很不滿意裁判的吹判頻頻攤手。 路透
這畫面球迷一定不陌生，唐西奇今天很不滿意裁判的吹判頻頻攤手。 路透

湖人隊當家球星詹姆斯（Lebron James）成傷兵，今天儘管唐西奇（Luka Doncic）完成「大三元」，仍以108：111敗給籃網隊，全場只獲得4罰的唐西奇還提到，對裁判哨音失望。

唐西奇今天直到第三節中段才獲得第一次罰球機會，讓他張開雙臂慶祝，不過節末他卻也領到技術犯規。

最終只以3分差落敗，唐西奇承認對裁判哨音感到失望，「我的意思是，總而言之，這影響很大。這並不公平，但我們還是要持續比賽，我必須繼續打，但這差很大。」

今天籃網共罰了30球，比湖人多了11球，且湖人大將里夫斯（Austin Reaves）14投僅3中，17分有10分來自罰球線，自己都承認「我必須打得更好」。

失誤也是湖人今天輸球關鍵，團隊出現15次失誤，是7次失誤的籃網雙倍，被針對防守的唐西奇和里夫斯合計就出現8失誤。湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）提出，只要把球傳給有空檔的球員就能打出優勢，但球隊缺乏溝通，造成失誤狀況難解。

唐西奇也承認失誤對比賽有重要影響，「這是我的錯，我們該做得更好。」

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