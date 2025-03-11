NBA／遭遇不明病毒侵襲感染 波爾辛吉斯連休6場：還在恢復中

波士頓塞爾蒂克隊中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）近日因不明病毒感染持續缺陣，他在社群上透露，目前仍在努力康復中，但尚未完全恢復至可以上場比賽的狀態。

塞爾蒂克今天在主場以114比108擊敗爵士，取得5連勝，然而波爾辛吉斯依舊無法上場，這已是他連續第6場比賽缺陣。就在比賽進行時，他透過社群向球迷說明自己的身體狀況。

「我最近一直在對抗一種我們未明確診斷的病毒感染，」波爾辛吉斯表示，「我正在康復中，感覺有慢慢變好，但仍持續努力讓自己回到100%的狀態，能夠幫助球隊。感謝大家的支持，希望可以早日健康回歸！」

波爾辛吉斯自2月26日出戰活塞之後便未曾出賽，球隊僅表示他的狀況為「非COVID-19疾病」，此外就沒有提供更多細節。目前，波爾辛吉斯的恢復進度仍未有確切時間表，何時能夠站上球場仍是未知數。

波爾辛吉斯本季在32場比賽中場均可貢獻18.9分、6.8籃板和1.6阻攻，是塞爾蒂克內線的重要戰力。然而，他的傷病問題一直是球隊關注的焦點。這位7呎2吋的長人上季幫助球隊勇奪總冠軍，卻因腳踝罕見的肌腱傷勢在休賽季接受手術，也導致他錯過賽季之初的比賽。

不過即便波爾辛吉斯頻頻缺陣，陣容深度雄厚的綠衫軍沒有受到太大影響，近18場比賽拿下15勝，也給了波爾辛吉斯更多休養生息的空間。