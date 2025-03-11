NBA／獨行俠8壯士擊退馬刺 湯普森：想重返2011年榮耀

獨行俠隊近期傷兵連連，今天與馬刺隊交手只有8人上場，最終以133：129拿下勝利。湯普森（Klay Thompson）賽後表示，想幫助獨行俠重拾2011年榮耀。

本場比賽獨行俠多點開花，湯普森砍進26分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）拿下28分7籃板6助攻，愛德華（Kessler Edwards）得到22分11籃板，馬歇爾（Naji Marshall）也有23分進帳。

獨行俠贏球後中止5連敗，同時西區第11的太陽隊不敵灰熊隊，獨行俠領先太陽勝差來到2.5場，仍有機會參加附加賽。

湯普森受訪時談到失去厄文（Kyrie Irving），「這一季沒有他確實很遺憾，但我們仍有遠大目標，還想衝擊季後賽。傷病真的折磨人，但我依然愛這支球隊。」湯普森還表示很想念受傷的前場球員們。

儘管獨行俠本季前途黯淡，但他仍相信球隊有光明的未來，「我在這還有2年多，我很樂意幫助他們重返2011年的榮耀（獨行俠該年奪冠）。」