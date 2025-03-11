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NBA／到勇士首奪大三元 巴特勒：開心來到這裡

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒(左)。 路透
巴特勒(左)。 路透

交易巴特勒（Jimmy Butler）後的勇士隊脫胎換骨已經不是新聞，今天以130：120擊敗拓荒者隊不只收下5連勝，更是巴特勒加入陣容後13場比賽的第12勝，巴特勒今天還締造15分、10籃板、10助攻的「大三元」數據，不過他將所有肯定都給了勇士隊友們。

「沒有你的隊友，你無法完成大三元，這是肯定的。」今天還有3抄截的巴特勒受訪時提到，如果隊友們錯失任何一球，拿不到助攻，大三元就是空談，「我只是很開心我們奪勝，無論是否有大三元，我都珍惜這些勝利。」

這是巴特勒加入勇士後首次完成「大三元」，不過已經足以締造紀錄，他只花13場比賽就繳出全能數據，成為隊史1972年後最快完成「大三元」的球員，僅次於傳奇貝瑞（Rick Barry）的9場。

如果能按照勇士的計劃進行，這不會是巴特勒最後一次在勇士締造「大三元」，他透露在新隊伍非自在，「他們允許我做自己，這裡的人很喜歡我，所以我很開心來到這裡。」

勇士拿下5連勝後，戰績來到37勝28敗，已升上西區第6，有機會不用打附加賽就直接拿到季後賽門票。

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