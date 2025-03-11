NBA／不是為MVP拉票 約柯奇：我正打出生涯最佳表現

金塊隊當家長人約柯奇（Nikola Jokic）上周先締造史無前例的「30-20-20」紀錄，今天碰雷霆隊再率隊上演甜蜜復仇，以35分、18籃板、8助攻全能數據率隊以140：127擊敗西區龍頭雷霆，也讓他和雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季的「MVP之爭」再受關注。

約柯奇4年來已經3度奪下MVP，不過他對個人獎項向來走「佛系」路線，今年也是如此，儘管他本季場均28.9分、10.5助攻和1.8抄截都寫下生涯最佳，在得分、籃板和助攻排行榜也都排到聯盟前3。

「我會說，我認為我正打出生涯最佳籃球，所以如果這樣夠了，那就夠了，如果不夠，那他（亞歷山大）值得拿獎，他真的很棒。」約柯奇說。

雷霆和金塊連兩場碰頭，亞歷山大前一場以40分飆分秀率隊127：103奪勝，今天受限金塊嚴防只出手14次，第四節更只拿下2分，最終成績是25分、7助攻。

金塊徹底執行教練馬龍（Michael Malone）的作戰計劃，減少聯盟「得分王」的持球機會，約柯奇提到，亞歷山大絕對是聯盟頂尖球員，天份十足，中距離更是一絕，「他是很好的球員，所以我們試著讓他不好出手，或是根本拿不到球。」

雷霆和金塊正是目前西區戰績前2的球隊，馬龍被問到球隊戰績是否會影響MVP結果，他提到2022到23賽季，金塊是西區頭號種子，約柯奇在MVP票選卻排在76人隊中鋒安比德（Joel Embiid）後，可見戰績也不是絕對。

馬龍提到，亞歷山大是很優秀的球員，若是拿下MVP也會為他喝采，不過從歷史角度來看，約柯奇正在做沒人做過的事情。