快訊

金賽綸生前未公開發文曝光！家屬控金秀賢「十罪狀」：壓垮她的關鍵人物

反傾銷戰開打！財政部接連啟動對大陸進口啤酒、鋼品展開反傾銷調查

日本女染麻疹3月初遊台 足跡現蹤劍潭、北車及火鍋店

NBA／不是為MVP拉票 約柯奇：我正打出生涯最佳表現

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇今以35分18籃板表現助隊勝雷霆。路透
約柯奇今以35分18籃板表現助隊勝雷霆。路透

金塊隊當家長人約柯奇（Nikola Jokic）上周先締造史無前例的「30-20-20」紀錄，今天碰雷霆隊再率隊上演甜蜜復仇，以35分、18籃板、8助攻全能數據率隊以140：127擊敗西區龍頭雷霆，也讓他和雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季的「MVP之爭」再受關注。

約柯奇4年來已經3度奪下MVP，不過他對個人獎項向來走「佛系」路線，今年也是如此，儘管他本季場均28.9分、10.5助攻和1.8抄截都寫下生涯最佳，在得分、籃板和助攻排行榜也都排到聯盟前3。

「我會說，我認為我正打出生涯最佳籃球，所以如果這樣夠了，那就夠了，如果不夠，那他（亞歷山大）值得拿獎，他真的很棒。」約柯奇說。

雷霆和金塊連兩場碰頭，亞歷山大前一場以40分飆分秀率隊127：103奪勝，今天受限金塊嚴防只出手14次，第四節更只拿下2分，最終成績是25分、7助攻。

金塊徹底執行教練馬龍（Michael Malone）的作戰計劃，減少聯盟「得分王」的持球機會，約柯奇提到，亞歷山大絕對是聯盟頂尖球員，天份十足，中距離更是一絕，「他是很好的球員，所以我們試著讓他不好出手，或是根本拿不到球。」

雷霆和金塊正是目前西區戰績前2的球隊，馬龍被問到球隊戰績是否會影響MVP結果，他提到2022到23賽季，金塊是西區頭號種子，約柯奇在MVP票選卻排在76人隊中鋒安比德（Joel Embiid）後，可見戰績也不是絕對。

馬龍提到，亞歷山大是很優秀的球員，若是拿下MVP也會為他喝采，不過從歷史角度來看，約柯奇正在做沒人做過的事情。

延伸閱讀

NBA／金塊約柯奇攜手穆雷討回顏面！雷霆斷7連勝還傷威廉斯

年度MVP之爭雷霆亞歷山大對上金塊約柯奇 結果提前揭曉！

NBA／MVP之爭！亞歷山大再轟40分 雷霆轟垮金塊收7連勝

NBA／約柯奇超級大三元寫紀錄 KD驚：以前竟沒拿過這數據？

相關新聞

NBA／柯瑞250顆三分球、巴特勒大三元 勇士退拓荒者奪5連勝

前一場碰活塞隊完成生涯25000分里程碑，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）繼續朝另個史無前例的紀錄邁進，...

NBA／湖人殘陣輸籃網 瑞迪克怒：半場就在打擋拆看不懂

湖人今天在缺少詹姆斯、八村壘等4名主力球員的情況下，由唐西奇（Luka Doncic）領軍作客籃網主場，不過籃網在比賽最...

NBA／不是為MVP拉票 約柯奇：我正打出生涯最佳表現

金塊隊當家長人約柯奇（Nikola Jokic）上周先締造史無前例的「30-20-20」紀錄，今天碰雷霆隊再率隊上演甜蜜...

NBA／柯瑞距生涯4千顆三分球僅差2顆 程式推估有機會破5千

美國職籃NBA金州勇士今天6人得分達雙位數，包括培頓攻下新高的26分，以130比120擊敗波特蘭拓荒者摘5連勝；柯瑞全場...

NBA／柯瑞接母校助理總經理 柯爾擔心請假問題

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）接受母校戴維森學院（Davidson College ）職務，將擔任籃球...

NBA／單季4人至少轟進9記三分球 塞爾蒂克創歷史紀錄

塞爾蒂克射手豪瑟（Sam Hauser）今天先發上陣就轟進生涯新高33分，全場更砍進9記三分球，僅次於去年3月對巫師的10記三分球。特別是在第三節，豪瑟一人轟進7記三分球獨拿23分。 「他出手的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。