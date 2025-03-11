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NBA／柯瑞接母校助理總經理 柯爾擔心請假問題

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞將擔任母校籃球隊的助理總經理。 美聯社
柯瑞將擔任母校籃球隊的助理總經理。 美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）接受母校戴維森學院（Davidson College ）職務，將擔任籃球項目的助理總經理，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）笑說已經有些小擔心了。

柯瑞成為第一位美國主要職業運動現役球員擔任NCAA隊伍管理職，柯爾明確說，目前柯瑞的職位偏向「儀式性」，不過他也開玩笑承認，如果柯瑞未來有些要求，好像很難拒絕。

「如果他要求從一場比賽中離開去為大學做情蒐，我或許會說不，但他是柯瑞，所以我或許會說好，我只希望他別開口。」柯爾說。

柯瑞曾在2006到09賽季為戴維森學院出賽，接下新職務的他將根據自己大學和職業經驗給學校男、女籃成員指導。他在學校發布的聲明中也提到，2006年進入戴維森後得到很好體驗，他也證明自己有機會在最高水準的殿堂打球、接受良好教育，且學校建立了很好的校友聯繫網，「我非常希望有才華、品格高尚的學生運動員也能有相同經歷。」

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