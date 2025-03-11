NBA／單季4人至少轟進9記三分球 塞爾蒂克創歷史紀錄
塞爾蒂克射手豪瑟（Sam Hauser）今天先發上陣就轟進生涯新高33分，全場更砍進9記三分球，僅次於去年3月對巫師的10記三分球。特別是在第三節，豪瑟一人轟進7記三分球獨拿23分。
「他出手的每一球，我們都不會覺得那是不合理的投籃。即便他前面7投1中，隊友們還積極為他創造機會，他在第三節的爆發無疑是比賽轉折點。」總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說。
豪瑟成為塞爾蒂克本季第4位單場投進9顆三分球的球員，與泰托姆（Jayson Tatum）、普里查德（Payton Pritchard）、懷特（Derrick White）並列，這也是NBA史上首次有同隊4人在單一賽季創下這樣的三分球紀錄。
近期可說是塞爾蒂克球員的得分爆發時期，從普里查德（Payton Pritchard）的43分、懷特（Derrick White）的41分，到豪瑟的33分，都是創下生涯新高，就連首輪新秀謝爾曼（Baylor Scheierman）也在對76人一戰拿到生涯最佳15分。
上季靠著爆量三分火力一舉奪下金盃的綠衫軍，本季出手次數更加兇猛，場均47.9次三分出手高居聯盟第一，每場命中17.8顆，同樣傲視群雄，兩項數據都比上季高。至於命中率則有37.1%，全聯盟排名第7。
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