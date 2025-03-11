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NBA／湖人殘陣輸籃網 瑞迪克怒：半場就在打擋拆看不懂

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇雖拿下大三元，但投籃狀態低迷。 美聯社
唐西奇雖拿下大三元，但投籃狀態低迷。 美聯社

湖人今天在缺少詹姆斯（LeBron James）、八村壘等4名主力球員的情況下，由唐西奇（Luka Doncic）領軍作客籃網主場，不過籃網在比賽最後9.1秒靠著克勞尼（Noah Clowney）的灌籃「三分打」，最終以111：108擊退湖人，賽後湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也直言批評球隊缺乏溝通，甚至從半場就在打擋拆，讓他完全看不懂。

湖人詹姆斯在日前腹股溝拉傷後，與八村壘、海斯（Jaxson Hayes）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）今天都只能作壁上觀，其中詹姆斯將缺陣多久湖人球團目前也仍未給出一個明確答案。

在一口氣少了3名先發與1名重要「3D」球員的情況下，湖人今天出戰籃網也陷入苦戰，儘管首節趁著籃網開節慢熱，以及文森（Gabe Vincent）外線手感火燙下，還一度取得雙位數領先，但第二節馬上就因為攻勢斷電遭到逆轉，其中在詹姆斯缺陣的情況下，湖人另外兩大主力唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）今天外線手感都不佳，兩人合計三分球出手15次僅命中4球，成為湖人遲遲無法超前比分的關鍵。

第四節籃網一度將領先優勢擴大到8分，但唐西奇也挺身而出在倒數11秒投進三分球，幫助湖人追到僅剩2分差距，但湖人卻讓籃網在下一波由克勞尼完成灌籃「三分打」，讓比賽勝負底定，最終湖人就以3分差距敗下陣來。

湖人今天以唐西奇22分、12籃板、12助攻，拿下加盟後第二次大三元表現最佳，新秀肯奈特（Dalton Knecht）則有19分進帳，里夫斯雖然攻下17分，但出手14次僅命中3球，與唐西奇更是合計出手40次命中11球，至於籃網則以完成致勝三分打的克勞尼19分最佳。

賽後湖人總教練瑞迪克批評球隊缺乏溝通，甚至還出現過半場就在打擋拆的狀況，「我們甚至連傳球都做不好，導致戰術無法執行，在半場的位置我們就開始打擋拆，這種情況下肯定會失誤，我真的不知道我們到底在幹嘛。」

JJ Redick LeBron James Luka Doncic 湖人 籃網

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