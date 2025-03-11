NBA／金塊約柯奇攜手穆雷討回顏面！雷霆斷7連勝還傷威廉斯

金塊與雷霆在今天進行背靠背二連戰的第二場賽事，儘管前一場以24分差距不敵雷霆，但今天金塊在約柯奇（Nikola Jokic）全場35分、18籃板、8助攻且僅有1失誤領軍下，以140：127成功扳回顏面，也終止了雷霆的7連勝。

雷霆與金塊近兩日在奧克拉荷馬市進行二連戰，昨天雷霆在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）猛轟40分領軍下，不僅帶領雷霆以24分差距取勝，還在兩大MVP熱門的對決中壓倒約柯奇，不過今天金塊與約柯奇隨即討回顏面。

雷霆與金塊在今天都展現強大的進攻火力，上半場雷霆包括亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）合力攻下31分，且團隊4人得分上雙下，一度取得雙位數領先優勢，上半場打完也還保有6分領先。

不過易籃後約柯奇與穆雷（Jamal Murray）雙核心帶領金塊展開反撲，反觀雷霆在第二節中段發生威廉斯（Jalen Williams）因傷退場的狀況後，下半場進攻火力明顯降溫，第三節打完金塊在團隊已經6人得分上雙下，反取得2分領先，且第四節更是將比分差距持續擴大，最終金塊就以13分差距中斷雷霆7連勝。

金塊今天以約柯奇攻下35分、18籃板、8助攻表現最佳，穆雷則有34分進帳，包括兩人在內，金塊今天8人應戰6人得分上雙，至於雷霆則以多特（Luguentz Dort）攻下26分最高，而亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）則攻下25分，雖然創下連續59場比賽得分在20分以上的現役球員第二長紀錄，但在第四節他僅有2分進帳。