NBA／板凳神射狂寫得分紀錄 塞爾蒂克5連勝送爵士出局

塞爾蒂克今天主場迎戰爵士，包括泰托姆（Jayson Tatum）、霍福特（Al Horford）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都未出賽；綠衫軍在第三節最多領先達24分，沒想到第四節遭遇對手強力反撲，分數一度被追平，所幸布朗（Jaylen Brown）、哈勒戴（Jrue Holiday）和豪瑟（Sam Hauser）補上9分，進而穩定局面，塞爾蒂克以114比108有驚無險拿下5連勝。

爵士吞下6連敗，同時也是本季第50場敗仗，據報導，爵士成為聯盟本季首支確定無緣季後賽的球隊。

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塞爾蒂克替補射手豪瑟（Sam Hauser）此役大發神威，全場砍進9記三分球，豪取33分，得分創下生涯新高，三分球數則是第2多，僅次於去年3月對巫師的10記三分球。

特別是在第三節，原本上半場三分球7投1中的豪瑟突然找回準星，單節轟進7記三分球獨拿23分，創下本季球隊單節最高得分紀錄，包括泰托姆、布朗、華克（Kemba Walker）、湯瑪斯（Isaiah Thomas）過往也有單節至少23分的瘋狂演出。

此外，豪瑟也是史上第20位單節至少轟進7記三分球的球員，聯盟紀錄則是湯普森（Klay Thompson）所保持的9顆。

除了豪瑟的神射，布朗拿下26分8籃板7助攻3抄截，懷特（Derrick White）18分10助攻5籃板3阻攻，哈勒戴10分6籃板4助攻。

爵士以柯林斯（John Collins）的28分10籃板表現最佳，森薩博（Brice Sensabaugh）替補得到22分5助攻4籃板，塞克斯頓（Collin Sexton）16分13助攻。