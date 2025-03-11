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NBA／現役第一人！柯瑞接母校助理總經理

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）多了新身份，他接受母校戴維森學院（Davidson College ）職務，將擔任籃球項目的助理總經理，寫下第一位美國主要職業運動現役球員擔任NCAA隊伍管理職的紀錄。

柯瑞曾在2006到09賽季為戴維森學院出賽，接下新職務的他將根據自己大學和職業經驗給學校男、女籃成員指導；他將和球隊總經理邦茨（Austin Buntz）共識，邦茨曾是UA全球運動行銷團隊成員，柯瑞2013年和UA簽約，2020年更推出自己獨立品牌，近年更和UA簽下終身合約。

根據美國《ESPN》報導，柯瑞夫妻以及戴維森學院長期贊助者將為學校設立一個高達8位數的基金，柯瑞在學校發布的聲明中也提到，2006年進入戴維森後得到很好體驗，他也證明自己有機會在最高水準的殿堂打球、接受良好教育，且學校建立了很好的校友聯繫網，「我非常希望有才華、品格高尚的學生運動員也能有相同經歷。」

柯瑞大二時創下NCAA單季三分球紀錄，並曾兩度獲得年度最佳球員肯定，2009年投入NBA被勇士第7順位選中；他2022年回到戴維森學院完成大學學業，也被選入學校名人堂。

和柯瑞類似的例子是NFL四分衛勒克（Andrew Luck），他去年接受母校史丹佛大學的總經理職位，不過他已在2019年宣布退休。

Stephen Curry 勇士

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