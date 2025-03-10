NBA／一劍封喉絕殺國王 雷納德：就算30投0中我還是會出手

快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）在延長賽最後時刻以左手投籃上演絕殺秀，帶領球隊以1分之差氣走國王，在季後賽卡位戰中取得重要勝利。

但這一次關鍵出手之前，雷納德狀態不算太理想，18投僅6中，三分球7投1中。「就是繼續投籃，不放棄機會。我有可能會30中0，但我會保持一樣的心態去面對比賽，繼續投籃，這一球就能打破局面。」雷納德談到操刀最後一擊的心態。

這場比賽雷納德足足打了40分鐘，創下本季新高，為了維持他的體能狀態，延長賽期間他在場邊坐了將近2分鐘。對於這樣的安排，雷納德表示：「我想打球，我有上場時間限制，打36分鐘已經很長了，但我就是想打完這場比賽。他們告訴我要讓我下去休息一些時間，然後再讓我回來。我當時就是迫不及待地想回到場上。」

這是雷納德生涯第2次上演絕殺秀前，前一次就是2019年東區第二輪對76人搶七大戰的絕殺跳投，這一球也被視為季後賽史上的經典畫面之一。

「關鍵球員會完成關鍵的進攻，他整個生涯都這樣做。他能挺身而出，像這樣飆進致勝球，展顯出他這種球員的信心。」哈登（James Harden）賽後讚嘆道。

快艇驚險贏球後，戰績來到35勝29敗，排名西區第8，與國王之間的勝差從0.5場變成1.5場，也取得例行賽對國王的3連勝對戰優勢。

Kawhi's #TissotBuzzerBeater



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The @LAClippers bench reaction pic.twitter.com/y958ymVEfP — NBA (@NBA) 2025年3月10日

「這場比賽非常重要，」雷納德表示，「之前我就說過，這將牽動我們的排名，如今我們面對的是季後賽等級的比賽，氣氛就是如此緊張，每一波進攻都至關重要。尤其從排名來看，一場勝利意義重大，我們就看看接下來會發生什麼。」