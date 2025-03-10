NBA／亞歷山大瘋狂飆分秀 多項紀錄直追歷史巨星等級
雷霆在主場大勝金塊24分，豪取7連勝，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再度發飆繼續交出驚人的進攻表現，全場32中15，8罰全中，狂攻40分8籃板5助攻3阻攻，力壓約柯奇（Nikola Jokic）的24分13籃板9助攻，在這場「年度MVP」之爭中，亞歷山大可說是佔據了重要利基。
這是亞歷山大連續3場比賽至少拿到40分，成為衛斯特布魯克（Russell Westbrook）之後首位有如此表現的雷霆球員。此外，亞歷山大已經連續58場比賽至少拿到20分，上一次亞歷山大低於20分已經要追溯到10月30日對馬刺的比賽。
亞歷山大的表現超越哈登（James Harden）和艾佛森（Allen Iverson）的連續57場，自2000年以來，僅次於杜蘭特（Kevin Durant）的連續72場和布萊恩（Kobe Bryant）的連續63場。
另一項數據統計顯示，這是亞歷山大本季第40次砍下至少30分，也成為NBA近40年來第2位連續3個賽季至少40次得到至少30分的球員，前一位是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。
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